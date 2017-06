Wechsel an der Spitze von ÖW Vertretungen

Im Sommer 2017 werden einige Führungspositionen in den weltweiten Vertretungen der Österreich Werbung (ÖW) neu besetzt. Auch Oskar Hinteregger verlässt Berlin.

Neben erfahrenen Markt Managern, die neue Aufgaben bzw. Märkte übernehmen, setzt die ÖW bewusst auch auf Management-Nachwuchs aus den eigenen Reihen.

Oskar Hinteregger, zuletzt Leiter der D-A-CH-Region mit Sitz in Berlin, übernimmt mit Sommer 2017 die Leitung des Marktbüros in Italien und wird damit auch Region Manager für Italien-Frankreich-Spanien. Er folgt in dieser Funktion Michael Strasser nach, der die Leitung des Marktbüros in Ungarn und damit auch die Verantwortung für die Region Zentral- und Osteuropa übernimmt.

Die Leitung der D-A-CH-Region wird künftig Carmen Breuss von Zürich aus wahrnehmen, sie ist seit 1997 Markt Managerin in der Schweiz. Neue Markt Managerin im wichtigsten Herkunftsmarkt Deutschland wird Sabine Holzmann, die nach 5 Jahren als Markt Managerin in Frankreich zuletzt als Teamleiterin Marketing in Wien tätig war.

Klaus Ehrenbrandtner, seit 2006 verantwortlich für die Arabischen Länder, wird Markt Manager in Großbritannien. Ihm folgt der 36-jährige Robert Gröblacher nach, der seit 2011 in der ÖW tätig ist und die letzten drei Jahre unter anderem für die Zusammenarbeit mit den größten touristischen Partnern in Westösterreich zuständig war.

