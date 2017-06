Wilde & Partner gewinnt Etat der ITB Berlin

Die w&p Wilde & Partner Public Relations GmbH hat sich erneut den PR-Etat für die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress gesichert.



Nach einer europaweiten Ausschreibung der Messe Berlin setzte sich das Team von Wilde & Partner in einer Wettbewerbspräsentation durch. Die Münchner Agentur ist bereits seit 2004 für die Messe Berlin tätig und wird den Kommunikationsetat für die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress für die kommenden zwei Jahre bis 2019 betreuen.



Thomas C. Wilde, Geschäftsführender Gesellschafter von Wilde & Partner: „Für uns als PR-Spezialist ist der Kommunikationsetat der weltweiten Leitmesse für die globale Reiseindustrie von besonderer Bedeutung. Die Dynamik des internationalen Messegeschäftes an 365 Tagen im Jahr ist in der DNA unserer Agentur fest verankert. Wir sind sehr stolz darauf, den Etat erneut verteidigt und uns für die kommenden Jahre gesichert zu haben.“



Innerhalb der Agentur zeichnet Senior PR-Berater Roberto La Pietra im Team Travel & Lifestyle unter der Leitung von Marion Krimmer für den Etat verantwortlich.



www.wilde.de

www.itb-berlin.de