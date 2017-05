Christian Kresse bleibt Geschäftsführer der Kärnten Werbung

Gemäß dem Stellenbesetzungsgesetz des Bundes wurde die Position der Geschäftsführung der Kärnten Werbung turnusmäßig von den Eigentümern ausgeschrieben. Die Eigentümer der Kärnten Werbung, Kärnten Beteiligungsverwaltung (KBV), Wirtschaftskammer Kärnten und Arbeiterkammer Kärnten setzen auf Kontinuität.

Eine Hearingkommission bestehend aus Touristikern, Eigentümervertretern und einer Personalberatungsagentur hat das Bewerbungsverfahren durchgeführt, aus dem Kresse, der seit 2010 als Geschäftsführer tätig ist, als Erstgereihter hervorging. In der heutigen Generalversammlung der Kärnten Werbung wurde Kresse entsprechend der Empfehlung der Hearingkommission von den Eigentümern für weitere fünf Jahre bestellt.

"Kontinuität ist für die Kärnten Werbung in der derzeitigen Umsetzungsphase zur positiven Weiterentwicklung des Kärntner Tourismus notwendig“, so Mag. Ulrich Zafoschnig, Aufsichtsratsvorsitzender der Kärnten Werbung und Vorstand der KBV zur Wiederbestellung von Kresse.

Wirtschaftskammer Kärnten Präsident Jürgen Mandl sagt: „Kresse hat in einem herausfordernden Umfeld die Marke Kärnten weiterentwickelt und durch erfolgreiche Projekte wie die Umsetzung der Tourismusverbände Zukunftswege eröffnet.“

Mit dem eingeschlagenen Weg konnte sich Kärnten in den letzten Jahren von einem Bade- und Eventimage lösen und habe sich hin zu einer nachhaltigen Natur-Aktiv-Urlaubsdestination entwickelt. Das klare Ziel, einen wertschöpfungsverbessernden Tourismus in Kärnten aufzubauen, wurde mit Initiativen wie dem Alpe-Adria-Trail, der Radoffensive, der Kulinarikoffensive u.v.m. entsprochen. Die Bruttowertschöpfung im Kärntner Tourismus sei seit 2010 um mehr als 16 Prozent gestiegen, die Übernachtungen hätten sich in dieser Zeit von 12,28 Mio. auf 12,70 Mio. verbessern können. Die Gästeankünfte hätten sich von 2,46 Mio. im Jahr 2010 auf 2,97 Mio. im Jahr 2016 und somit um über 500.000 Gästeankünfte gesteigert. Durch das geringer gewordene Bettenangebot in Kärnten habe sich mit dem Halten der Gästeübernachtungen die Bettenauslastung der heimischen Beherbergungsbetriebe um 17 Prozent verbessert.

Die Kärnten Werbung arbeitet mit über 600 Lizenzpartnern der Marke Kärnten in verschiedensten Angebotsgruppen, Marketingverbunden und Themenkooperationen zusammen. Das Unternehmen habe sich in den letzten Jahren für die Herausforderungen in der digitalen Kommunikation bestens gerüstet und sich im Hinblick auf einen modernen internationalen Marketingauftritt, innovativer landesweiter Produktentwicklung und weiterer erfolgreicher Kooperationen mit Veranstaltern und Vertriebspartnern entsprechend aufgestellt. Die Tourismusmarke Kärnten weiter zu entwickeln, die Kärnten Werbung als Ansprechpartner der Tourismusregionen und der Tourismuswirtschaft, als Content Drehschreibe sowie als effizient aufgestellte Marketingorganisation zu führen, sieht Kresse im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten als die zentralen Schwerpunkte für die nächsten Jahre.

www.kaernten.at

Bild: Kärnten Werbung