JÃ¼rg Schmid verlÃ¤sst Schweiz Tourismus: Und grÃ¼ndet eine Marketingagentur

Nach 18 Jahren an der Spitze von Schweiz Tourismus hat sich Jürg Schmid entschieden, die Organisation zu verlassen um sich selbstständig zu machen.

Im Herbst 1999 wurde Jürg Schmid als Direktor von Schweiz Tourismus (ST) gewählt. Somit leitet er – mit einem kurzen Unterbruch von fünf Monaten im Jahre 2010 – seit 18 Jahren die Geschicke der nationalen Marketingorganisation des Schweizer Tourismus. Damit reihe sich Schmid in eine Gruppe von ST-Direktoren ein, die ihr Amt 15 und mehr Jahre innehatten. Nun erfülle er sich seinen großen Wunsch, nach Führungspositionen in Großkonzernen und der Leitung dieser Tourismusorganisation, in seinem Berufsleben auch noch das Kapitel der Selbstständigkeit aufzuschlagen. Aus diesem Grund hat sich Jürg Schmid entschieden, Schweiz Tourismus auf Ende Jahr zu verlassen. Er will demnach eine Marketingagentur gründen und seine Erfahrung und sein Wissen in verschiedene Verwaltungsratsmandate einbringen.

Digitale Transformation als Aufgabe

Die Amtsdauer von Schmid war geprägt von der digitalen Transformation von Schweiz Tourismus. Zudem wurde unter Schmid die Marketingstrategie von ST neu ausgerichtet, erhielt eine Segmentorientierung und fokussierte die Internationalisierung des Gästemixes, im Speziellen die Erschließung der asiatischen Märkte. Innovationen seien konsequent gefördert worden, was unter anderem zur Lancierung der Grand Tour of Switzerland führte.

Der ST-Präsident Jean-François Roth bedauert Schmids Entscheidung: „Ich danke ihm sehr. Er hat Großes geleistet, die Wahrnehmung der touristischen Schweiz geprägt und sich unermüdlich in den Dienst von ST und dem ganzen Schweizer Tourismus gestellt.“ Vizepräsidentin Catherine Mühlemann ergänzt: „Die Chancen, aber auch den Handlungsbedarf aus der Digitalisierung hat Jürg Schmid früh erkannt und mit seiner Kompetenz und Leidenschaft dazu beigetragen, dass ST heute digital führend ist.“

Findungskommission eingesetzt

Der Vorstand will nun den Prozess der Neubesetzung der Stelle starten. Dazu werde er eine Findungskommission einsetzen. Jürg Schmid seinerseits will sich noch bis zu seinem Austritt Ende Jahr mit vollem Engagement für den Schweizer Tourismus einsetzen. Auch darüber hinaus werde er der Reise- und Freizeitbranche über verschiedene Mandate verbunden bleiben.

Bild: Schweiz Tourismus