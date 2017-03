Travel Industry Club nimmt DZT-Chefin Petra Hedorfer in â€žTravel Hall of Fameâ€œ auf

Am 7. März hat der Travel Industry Club (TIC) im Rahmen der Award Night seine Branchenpreise verliehen.

Die deutsche Schauspielerin Jessica Schwarz (Das Parfum, Buddenbrooks, Romy) ist seit gestern „Tourism Ambassador 2017“. Die Jury begründet die Wahl der Bambi-Preisträgerin unter anderem mit deren zahlreichen kulturellen und sozialen Engagements. Die im hessischen Michelstadt aufgewachsene und auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Schauspielerin ist unter anderem Botschafterin der Stiftung Kinderzukunft. Ihre Gene seien tief in der Hospitality Industrie verwurzelt: Ihre Eltern betreiben die Hausbrauerei Michelstädter Rathausbräu mit Restaurant, zusammen mit ihrer Schwester betreibt Schwarz selbst ein Cafe und ein Hotel in Michelstadt – mit dem Namen „die Träumerei“.

In die „Travel Hall of Fame“ hat der TIC in diesem Jahr Petra Hedorfer neu aufgenommen. Die Chefin der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) wird damit für ihr langjähriges Engagement, ihren ebenso effizienten wie erfolgreichen Einsatz für das Reiseland Deutschland sowie ihre globale Weitsicht ausgezeichnet. Hedorfer arbeitet bereits seit 1998 bei der DZT, seit 2003 ist sie Vorstandsvorsitzende. In dieser Zeit war ein Anstieg der jährlichen Übernachtungen um mehr als das Doppelte zu verzeichnen.

Bei der Verleihung des diesjährigen „Media Award“ spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Erstmals zeichnet der TIC keinen Journalisten oder ein konkretes Medium aus, sondern ein Unternehmen: Der Media Award 2017 geht an Lufthansa Communications. Der Travel Industrie Club würdigt die Rolle der Lufthansa als „Botschafter“ für die Belange der Reiseindustrie und zeichnet das Team Media Relations der Lufthansa Group mit dem „Media Award“ 2017 aus.

Acomodeo heißt das diesjährige Unternehmen, welches mit dem “Best Practice Award” gekührt wurde. Das 2015 gegründete Start-up mit Sitz in Frankfurt ist eine Online-Vermittlungsplattform für Serviced Appartments. Dies ist insbesondere im Travel Business ein attraktives und wachstumsstarkes Segment. Die Datenbank von Acomodeo umfasst nach eigenen Angaben bereits mehr als 500.000 weltweite professionell-geführte Apartments sowie mehr als 100.000 Apartments in 106 Ländern, die direkt über die Online-Plattform buchbar sind.

