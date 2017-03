Sebastian Gries verstÃ¤rkt PROJECT M am Standort MÃ¼nchen

Die PROJECT M GmbH verstärkt ihr Berater-Team am Standort München ab 1. März 2017 mit Sebastian Gries (37).

Aus einer Vielzahl erfolgreicher und innovativer Projekte in den Bereichen Destinationsentwicklung und Infrastruktur bringe der Senior Consultant umfassende Beratungs- und Moderationsexpertise bei PROJECT M ein und soll die Destinationskompetenz des Unternehmens am Standort München für den süddeutschen Raum weiter ausbauen.

Gries ist Diplom-Betriebswirt und hat sein Studium an der Hochschule München im Fachbereich Tourismusmanagement abgeschlossen. Auf seinen vorausgegangenen beruflichen Stationen war Gries in der Standortentwicklung der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg und als Leiter des kommunalen Eigenbetriebs Oberammergau Tourismus tätig. Zuletzt war er mehrere Jahre als Senior Berater einer internationalen Tourismusstrategieberatung tätig.

„Gelungene Destinationsentwicklung dient zuallererst der einheimischen Bevölkerung und den ortsansässigen Unternehmen ALLER Branchen. Damit gestalten wir maßgeblich Lebensqualität in unseren Orten, Städten und Regionen.“ bekräftigt der Destinationsexperte seine Motivation und Überzeugung für den Tourismus.

Fast zeitgleich mit dem personellen und fachlichen Wachstum der PROJECT M GmbH am Standort München wird das Berater-Team seine Büroanschrift innerhalb der Landeshauptstadt verlegen und größere Räumlichkeiten am Campus West beziehen. Detlef Jarosch, Standortleiter und Bereichsleiter Infrastruktur, gibt einen Blick in die Zukunft von PROJECT M: „Nach erfolgreicher Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren, insbesondere auch des Standortes München, war es in Verbindung mit der Verstärkung durch Herrn Gries ein logischer Schritt zur Ermöglichung weiteren Wachstums und des Ausbaus von Synergien mit strategischen Partnern“.

