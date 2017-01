Tourismuszukunft in der Schweiz: Pascal Gebert ist euer Netzwerkpartner

Pascal Gebert ist per 17. Januar erster Schweizer Netzwerkpartner von Tourismuszukunft – Realizing Progress.

Durch den Zugang des 33jährigen Online-Spezialisten deckt das Berater-Netzwerk ab sofort den kompletten deutschsprachigen Raum ab. Mit seiner langjährigen Praxis in Destinationsmarketing, Vertrieb und Programmierung kenne der gebürtige Ostschweizer die aktuellen Herausforderungen für DMO’s, Hotels und touristische Leistungsträger besser als sein Schweizer Taschenmesser.

Der ausgebildete Programmierer wechselte vor 10 Jahren nach einer Weltreise in seine Traumbranche und studierte Tourismus an der Academia Engiadina. Ab 2010 war Pascal Gebert bei Zermatt Tourismus für den Sales- sowie MICE-Bereich verantwortlich und stand international im Austausch mit Reiseveranstaltern und Journalisten. 2013 übernahm Gebert das e-Marketing von Zermatt – Matterhorn und konnte die Destination im Alpenraum mit einem e-Fitness Projekt fürs digitale Zeitalter positionieren. Darüber hinaus sei er maßgeblich am Aufbau des e-Commerce über die DMO-Website sowie der Meta-Search OpenBooking beteiligt gewesen. In Zermatt wird Gebert noch bis August 2017 in Teilzeit tätig sein.

„Der offene und internationale Erfahrungsaustausch von Tourismus-Experten hat mich vom Konzept des Netzwerkunternehmens überzeugt“, begründet der kreative Querdenker Gebert seinen Einstieg bei Tourismuszukunft. „Der Tourismus braucht innovative Ideen und neugierige Touristiker, welche gemeinsam Projekte umsetzen.“

„Mit Beratern im gesamten deutschsprachigen Raum agieren wir dank Pascal Gebert heute noch näher am Kunden. Durch sein praxisorientiertes Themenspektrum finden wir individuelle Lösungen für alle strategischen und operativen Anliegen unserer Kunden in der Schweiz und darüber hinaus“, so Florian Bauhuber, Geschäftsführer von Tourismuszukunft – Realizing Progress.

www.tourismuszukunft.de