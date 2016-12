Hochschule Heilbronn und Cittaslow sind neue FÃ¶rdermitglieder der DZT

Nach Prüfung der Aufnahmeanträge hat der Verwaltungsrat der DZT satzungsgemäß der Mitgliederversammlung vorgeschlagen, die Fakultät für International Business der Hochschule Heilbronn sowie das Netzwerk Cittaslow Deutschland e.V. als Förderer der DZT aufzunehmen.

Am 17. November stimmte die 119. Mitgliederversammlung der DZT den Anträgen beider Organisationen zum 1. Januar 2017 zu.

Fakultät für International Business der Hochschule Heilbronn

An der Fakultät für International Business der Hochschule Heilbronn studieren derzeit 1.500 Studenten aus dem In- und Ausland in den Bachelorstudiengängen Hotel- und Restaurantmanagement, Tourismusmanagement sowie dem Masterstudiengang International Tourism Management. Zum Wintersemester 2017/18 wird das Programm um den Master Nachhaltige Tourismusentwicklung erweitert.

Prof. Dr. Ralf Bochert vom Studiengang Tourismusmanagement führt dazu aus: „Praxisorientierung ist eine wesentliche Stärke unseres Studienangebotes. Als Förderer der DZT suchen wir noch mehr Nähe zur praktischen Anwendung unserer Forschungsarbeit.“

Cittaslow Deutschland e.V.

Unter dem Markenzeichen Cittaslow engagieren sich Städte und Gemeinden in über 25 Ländern für nachhaltige Umweltpolitik, charakteristische Stadtstrukturen, Gastfreundschaft, Kultur und Traditionen, typische Kulturlandschaften, regionaltypische Produkte, regionale Märkte und Bewusstseinsbildung. In Deutschland haben sich bereits 17 Kommunen der Cittaslow Deutschland e.V. angeschlossen und belegen damit den hohen Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit für das Reiseland Deutschland.

Manfred Dörr, Stadtbürgermeister von Deidesheim und Vorsitzender von Cittaslow Deutschland e.V. erläutert: „Jede Stadt, die Cittaslow beitreten möchte, muss einen umfangreichen Kriterienkatalog erfüllen. Dieses Engagement unserer Mitglieder wollen wir durch die Fördermitgliedschaft in der DZT auf einer breiteren Basis bekannt machen und so unser Incoming steigern.“

www.germany.travel