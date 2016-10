Horst Graf ist neuer Tourismusdirektor in Oberstdorf

Horst Graf verlässt Bad Wörishofenn und wird neuer Tourismusdirektor von Oberstdorf.

In Bad Wörishofen war Graf zuletzt als Kurdirektor tätig und aknn zudem auf Stationen im Ostseebad Binz und auf Rügen zurückblicken. "Nach intensiver Suche hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 11. Oktober 2016 diese Entscheidung getroffen. Zusätzlich leitet der Touristikfachwirt als Geschäftsführer die Oberstdorf Tourismus GmbH (OTG)", meldete der Markt Oberstdorf.

"Die Aufgabe des neuen Tourismusdirektors wird die Weiterführung und Fortentwicklung der touristischen Konzeption Oberstdorfs sein. Seine Erfahrungen aus dem Bereich Gesundheit und Kur, die er aus Bad Wörishofen mitbringt, werden der Stärkung des Oberstdorfer Geschäftsfelds Gesundheit zu Gute kommen", heißt es in der Pressemitteilung.

www.oberstdorf.de