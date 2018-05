Brömserburg soll neues touristisches Highlight in Rüdesheim werden

Ein Bürgerkonsortium übernimmt die Rüdesheimer Brömserburg. Mit Virtual Reality soll ein neues Zeitalter für das historische Monument beginnen.

Nachdem die Stadt Rüdesheim am Rhein dem Konzept des Bürgerkonsortiums zur Nutzung der Brömserburg den Zuschlag gegeben hat, stehe einer zeitgemäßen Wiederbelebung der über 1.000 Jahre alten Burg nichts mehr im Wege. Die Verträge seien derzeit noch abschließend in Vorbereitung. Die zukünftigen Betreiber wollen demnach der Burg ihre Strahlkraft zurückzugeben und sie mit neuen Ideen und neuer Technologie wieder zu einem Highlight für Touristen und Einheimische machen. Dabei werde Wert auf Authentizität gelegt. Die Burg soll mit Hilfe modernster Technologie (Virtual Reality) in die nächste Dekade geführt werden. Auf diese Weise soll die Jahrhunderte alte Geschichte der Burg mit Mitteln des 21. Jahrhundert für Groß und Klein erlebbar gemacht werden. Im Außenbereich der Burg soll für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt werden. Ein Museums-Shop auf dem Burggelände soll auch das bieten, was Rüdesheim am Rhein und den Rheingau ausmacht.

Seit über 1.000 Jahren gehört sie zu Rüdesheim wie der Rhein und die Reben. Schon in der Romantik hat sie unzählige Persönlichkeiten angezogen. Ob Literaten wie Johann Wolfgang v. Goethe, Heinrich Heine, Clemens v. Brentano, Musikgenies wie Felix Mendelssohn-Bartholdy oder Niccolò Paganini, Berühmtheiten aus Politik und Society - sie alle waren in der Brömserburg und haben sich von ihr verzaubern lassen. Jetzt soll die Burg vom Rheingauer Bürgerkonsortium zu einer der faszinierendsten Attraktionen im Rheingau gemacht und neues Leben eingehaucht werden.

Multimediales Museumskonzept für alle Altersgruppen

Im Vordergrund der Wiederbelebungsstrategie der Burg steht ein kulturell motiviertes Konzept, das sich an der reichen Geschichte der Burg orientiert. Ob es sich um Geschichten rund um das Rittertum, die Rheinromantik, prominente Besucher oder den Wein handelt, alles soll mit Hilfe von Virtual Reality und an Hand ausgewählter Exponate zu neuem Leben erweckt werden.

Ausgerüstet mit Smartphone, Museums-APP und 3-D-Brille sollen die Museumsbesucher in längst vergangene Zeiten versetzt werden. So können sie am Leben der Ritter teilnehmen, Goethe am Schreitisch über die Schulter schauen oder mit den Rheinromantikern durch die Burg wandeln. Reale Ausstellungsstücke aus dem Fundus des Museums sollen für den besonderen Kick sorgen. Dank wechselnder Themenschwerpunkte und Ausstellungen soll die Attraktivität der Burg dauerhaft gesichert werden. Die Themenauswahl soll dabei immer eng mit der Geschichte der Burg verbunden sein.

In drei Phasen zum Museumsbetrieb

Das Konzept sieht vor, aufgrund der Komplexität des Projektes die Wiederbelebung der Burg in drei Phasen zu realisieren.

Motto Phase I: "Es tut sich was rund um die Burg".

Diese Phase I soll bereits in 2018 starten und bis ins Jahr 2019 hinein reichen. Sie dient der Grundsanierung der Neben- und Außenanlagen der Burg. Dazu gehören die Einrichtung moderner Wirtschafts- und Sanitäranlagen und die wetterfeste Etablierung von Sitzplätzen, um kleine Köstlichkeiten aus der Region genießen zu können. Der Burgpark soll auch Raum bieten für kulturelle Veranstaltungen.

In Phase II soll in 2019 die Grundinstandsetzung des Erdgeschosses, des Innenhofs der Burg und der angrenzenden Räumlichkeiten erfolgen. Parallel dazu soll der Museumsbetrieb mit Hilfe von Virtual Reality wieder aufgenommen werden.

Zahlen zum Investment

Zur Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen will das Bürgerkonsortium eine Personengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co KG gründen, in der die persönlichen und finanziellen Ressourcen gebündelt werden. Sie werde in einem ersten Schritt mit einem Eigenkapital von mindestens 250.000 Euro ausgestattet. Insgesamt rechnet das Bürgerkonsortium mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von bis zu 2,2 Millionen Euro. Die Finanzierung soll über die Gewinnung von weiteren Gesellschaftern und Sponsoren erfolgen. Darüber hinaus sollen öffentliche Förderprogramme im Bereich Denkmal- und Kulturpflege das Vorhaben finanziell unterstützen.

Der Erhalt und die Weiterentwicklung des bestehenden Museumsvereins zu einem Förderverein sei bereits in die Wege geleitet. So können sich Unternehmen und Privatpersonen finanziell und ideell mit in die Initiative des Bürgerkonsortiums einbringen.

Das Bürgerkonsortium und seine Mitglieder

Das Bürgerkonsortium besteht aus Rheingauer Bürgern, die sich aus Verbundenheit zu Rüdesheim am Rhein und der Region der Verantwortung für ein historisches Monument wie der Brömserburg stellen. Die Mitglieder seien sich der stadtgeschichtlichen Bedeutung der Burg bewusst und hätten großes Interesse am Erhalt der historischen Substanz.

Zum Bürgerkonsortium gehören:

• Vera und Bernhard Jung, Rüdesheim am Rhein

• Patricia und Jörg Hashagen, Eltville am Rhein

• Christine und Johannes Meuer, Rüdesheim am Rhein

• Lydia Malethon und Joachim Piszczan, Rüdesheim am Rhein

• Natascha und Henry Rölz, Rüdesheim am Rhein

