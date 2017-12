Swarovski Kristallwelten stellen neue Wunderkammern vor

Die Swarovski Kristallwelten haben vier neue Wunderkammern präsentiert, die von international renommierten Künstlern gestaltet wurden.

Der indische Designer Manish Arora, der österreichische Multimediakünstler André Heller, der israelische Künstler Arik Levy und der mexikanische Stararchitekt Fernando Romero haben je eine Wunderkammer neu in Szene gesetzt. Mit klingenden Namen wie Ready to Love, Heroes of Peace, EmotionalFormation und El Sol sollen sie mit detailreichen, farbenfrohen und überraschenden Installationen für künstlerische Glanzpunkte in den Swarovski Kristallwelten sorgen.

Die 16 unterirdischen Wunderkammern im Kopf des ikonischen Riesen seien das Herzstück der Swarovski Kristallwelten in Wattens. Internationale Künstler erhalten hier die Möglichkeit, Kristall auf ihre ganz eigene Art und Weise zu interpretieren. Gleich vier dieser Räume erhielten nun neue Installationen. „Weiterentwicklungen wie diese machen die Swarovski Kristallwelten zu einer lebendigen Welt der Fantasie, die selbst regelmäßige Besucher immer wieder aufs Neue überrascht“, sagt Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH, über die Motivation hinter den Neugestaltungen. „Wir freuen uns, dass wir mit Manish Arora, André Heller, Arik Levy und Fernando Romero vier Größen der internationalen Kunst- und Designszene als kreative Partner gewinnen konnten“, zeigt sich auch Markus Langes-Swarovski, Mitglied des Swarovski Executive Board, begeistert.

Manish Arora lädt in ein Paradies aus Herzen ein

Der indische Stardesigner Manish Arora liebt die Arbeit mit Kristall. Seine Designsprache ist geprägt von aussagekräftigem Storytelling und knallig bunten Farben. In seiner Wunderkammer lädt er Besucher in eine fantasievolle Welt voller Emotionen ein. Eine glitzernde Treppe voller funkelnder Liebesbotschaften führt in die farbenfrohe Utopie des indischen Ausnahmetalents. Hier eröffnet sich die Fassade eines indischen Tempels in schillerndem Neonlicht: der Palast der Liebe. Zentrum der Installation sind 19 Herz-Feen, die mit traditionellen indischen Handwerkstechniken gestaltet wurden.

André Heller holt Friedensnobelpreisträger nach Wattens

Mit Heroes of Peace unterstützen die Swarovski Kristallwelten die Vision des Künstlers und Kurators André Heller mit einer Wunderkammer zum Thema Frieden. Sie lade Besucher ein, für einen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, wie jeder einzelne einen Beitrag zum Frieden leisten könne. Innovative Projektionstechniken machen es möglich, dass Besucher lebensgroße Hologramme von Menschen treffen, die den Friedensnobelpreis erhielten oder ihr Leben dem wichtigen Thema Frieden gewidmet haben, darunter Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Albert Einstein, Rigoberta Menchú, Bertha von Suttner, Pablo Picasso, Nelson Mandela, John Lennon und Yoko Ono.

Arik Levy erweitert seine Transparente Opazität

Der israelische Künstler Arik Levy hat schon viele Male mit Swarovski zusammengearbeitet. Er kennt das Material Kristall wie kaum ein anderer Künstler und durfte sich mit seiner Transparenten Opazität bereits mit einer Wunderkammer in den Swarovski Kristallwelten verewigen. Mit EmotionalFormation erweitert er nun seine Installation um eine neue Interpretation des Kristallinen und schafft ein Art Labyrinth, in dem Besucher von einem Bereich zum nächsten wandern und dabei stets neue Strukturen und einzigartige Perspektiven entdecken.

Fernando Romero erforscht die Beziehung des Menschen zur Sonne

Der mexikanische Stararchitekt Fernando Romero schuf eine Wunderkammer rund um sein Kunstwerk El Sol. Hier dreht sich alles um die Beziehung des Menschen zur Sonne. 2 880 maßgefertigte Swarovski Kristalle formen eine Kugel, die exakt eine Milliarde Mal kleiner ist als der zentrale Himmelskörper und von einer innenliegenden Kugel aus LEDs beleuchtet wird. Inspirieren ließ sich Fernando Romero von der bedeutsamen Geometrie der Azteken- und Maya-Pyramiden und schuf so eine Hommage auf das kulturelle Erbe seines Heimatlandes Mexiko. Gleichzeitig setzte er auf moderne Technologien als Grundlage für El Sol.

Mehr über die Künstler:

www.manisharora.com

www.andreheller.com

www.ariklevy.fr

www.fr-ee.org

www.kristallwelten.com