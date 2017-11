Legoland: Deutschlands erstes Pirateninsel Hotel entsteht

Kurs auf das LEGOLAND Deutschland Resort: Ein großer Teil des neuen Pirateninsel Hotels steht bereits.

Uu Saisonbeginn 2018, am 24. März 2018, wird das Hotel im LEGO Piraten Look offiziell seine Türen öffnen. Auf einem Areal, das so groß ist wie sechs Fußballfelder, entstehen 142 Zimmer im LEGO Design. Sie bieten Platz für bis zu 594 Gäste.

26,6 Millionen Euro investiert die britische Muttergesellschaft Merlin Entertainments in das Piraten-Projekt am LEGOLAND Standort in Günzburg. Seit Februar arbeiten überwiegend regionale Firmen am neuen Hotel. Neben den drei Burgen, Themenhäusern und Campingfässern wird die Pirateninsel das Feriendorf um ein weiteres, außergewöhnliches Übernachtungsangebot erweitern, das nicht nur LEGO Fans begeistern wird.

Die Gäste kommen in zwei Gebäuden unter, die L-förmig um einen riesigen Abenteuer-Spielplatz angeordnet sind. Herzstück der Insel ist das Piratenschiff, auf dem die Kinder klettern, rutschen und rangeln können. Kleinkinder können sich auf der Totenkopf-Insel austoben. Das Piraten-Motiv wird auch in den 4er- und 5er-Zimmern aufgegriffen. Zwischen Holzplanken, Piratentapete und zahlreichen LEGO Modellen können die Hotelgäste das Piratenflair wirken lassen.

Das Besondere dabei: immer und überall stehen LEGO Baukisten bereit. Wer mag, kann auch nach der Bettruhe werkeln: Jedes der einzigartigen Schlafschiffchen für die Kinder ist mit einer LEGO Bauplatte ausgestattet. Stärkende Snacks und Seeräuber-Menüs gibt es im Restaurant „Piraten Taverne“ mit 320 Sitzplätzen im Innen- und 120 im Außenbereich. „Der Wunsch der Menschen nach aufregenden Kurzurlaubs-Möglichkeiten steigt stetig. Unsere Auslastung der vergangenen Jahre im Feriendorf zeigt das deutlich. Deswegen haben wir uns entschlossen, das Resort weiter auszubauen“, sagte LEGOLAND Geschäftsführer

Martin Kring.

Mit der Pirateninsel wird die Kapazität im Feriendorf zum 10-Jährigen Jubiläum um fast 30 Prozent auf 2.644 Gäste pro Nacht erweitert. Damit der Betrieb auf der Pirateninsel reibungslos verläuft, werden ab der Saison 2018 bis zu 200 zusätzliche saisonale Mitarbeiter in den Bereichen Gastronomie, Hauswirtschaft und Rezeption eingestellt. Übernachtungen im Pirateninsel-Hotel sind schon jetzt über www.LEGOLANDholidays.de buchbar.

