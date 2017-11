Neues Festival im Europa-Park: 2018 findet erstmals „ROLLING STONE Park“ statt

Mit dem ROLLING STONE Park im Europa-Park bekommt Baden-Württemberg Festivalzuwachs. Die Besucher erwartet in Rust am 16. und 17. November 2018 ein neues Indoor-Komfort-Festival für Freunde von herausragenden Live-Auftritten.

Mehr als 30 Interpreten spielen demnach an den beiden Festivaltagen auf insgesamt vier Bühnen, die alle im Confertainment Center des Europa-Park untergebracht sind. Lesungen, eine Platten- und CD-Börse für Sammler, eine Konzertposter-Ausstellung und vieles mehr ergänzen die Konzerte um ein passendes Rahmenprogramm.

Neben den international renommierten Bands und Solokünstlern der Genres Rock, Indie, Alternative, Folk und Singer-/ Songwriter stehe beim ROLLING STONE Park der Komfort an erster Stelle. Im Ticketpreis inbegriffen sind zwei Übernachtungen in einem der fünf Themenhotels des Europa-Park inklusive des umfangreichen Frühstücksbuffets und einem Parkplatz vor der Tür. Alle Häuser haben 4 Sterne oder sogar 4 Sterne Superior-Standard und verfügen über Schwimmbäder, Saunen, Wellness- und Fitness-Angebote. Das gastronomische Angebot – ob in den Hotels oder in der Festival-Location – ist erstklassig und lässt keine Wünsche offen. Damit die Festivalbesucher jederzeit trockenen Fußes von ihrem Hotel zu den Konzerten gelangen, steht der Europa-Park-Express an beiden Festivaltagen zur kostenfreien Verfügung. So sind kurze Wege und maximaler Komfort für die Besucher garantiert.

Mit dem ROLLING STONE Park knüpfen Veranstalter FKP Scorpio Konzertproduktionen und die deutsche Ausgabe des ROLLING STONE Magazins an ihre sehr erfolgreiche Zusammenarbeit an, die sich 2018 bereits zum zehnten Mal jährt. „In 2009 haben wir das erste Mal gemeinsam den ROLLING STONE Weekender an der Ostsee veranstaltet. Damals mussten wir dem Publikum die gut funktionierende Kombination aus Rock’n’Roll und Kurzurlaub erstmal erklären. Mittlerweile ist das Festival weit im Voraus restlos ausverkauft. Im Süden der Republik fehlen vergleichbare Veranstaltungen und mit dem Europa-Park haben wir die perfekte Location gefunden, um diese Lücke schließen zu können“, erläutert Folkert Koopmans, Geschäftsführer von FKP Scorpio, die Beweggründe, die dazu geführt haben, das neue Event aus der Taufe zu heben.

Volker Schadt, Objektleiter des Rolling Stone beim Axel Springer Mediahouse, ergänzt: „ROLLING STONE als Deutschlands führendes Musikmedium und der ROLLING STONE Weekender als vielfach ausgezeichnetes Indoor-Festival freuen sich Ihre erfolgreiche Zusammenarbeit ausbauen zu können.“

Auch Thomas Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park, zeigt sich begeistert über das neue Projekt in seinem Hause: „Wir freuen uns auf zwei großartige Tage mit toller Musik. Das Trio FKP Scorpio, ROLLING STONE und Europa-Park passt sehr gut zusammen; wir ergänzen uns durch die jeweiligen Fachkompetenzen exzellent. Die Veranstaltung sucht seinesgleichen im Süden Deutschlands und ergänzt unser Portfolio wunderbar. Beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Festivalwochenende im Europa-Park Confertainment Center!“

Der Vorverkauf für ROLLING STONE Park 2018 hat bereits begonnen. Tickets für zwei Tage Festival inklusive zwei Übernachtungen mit Frühstück, Parken und der Nutzung des E.P.-Express sind ab € 189,- erhältlich.

In Kürze sollen erste Künstlerbestätigungen folgen.

www.rollingstone-park.de