Wien bekommt Stadtseilbahn

Nach London, Barcelona oder Rio de Janeiro soll nun auch Wien eine Stadtseilbahn bekommen.

Initiatoren sind unter anderem Tourismus-Verantwortliche in Wien und der Steiermark. Ein wichtiges Bindeglied für das Stadtseilbahnprojekt ist der Verein der Steirer, der das Projekt gemeinsam mit der steirischen Tourismusregion Haus im Ennstal ins Leben rufen will. Steirisches Know-how in Sachen Seilbahnen und Tourismus soll dabei mit den Schönheiten der Bundeshauptstadt Wien kombiniert werden. Bereits ab 2019 soll die Stadtseilbahn in Wien rund um den Ring unterwegs sein. Dann kann man mit nur einem Stopp von der Oper bis zum Steirerball in die Hofburg gondeln. Details sollen Kürze bekannt gegeben werden.