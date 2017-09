Karls Erlebnis-Dorf wird zu Karls Resort: In Elstal entsteht ein neuer Freizeitpark

Die Karls Erlebnis-Dörfer haben große Expansionspläne. Aus dem Standort in Elstal soll ein Resort werden - Achterbahn inklusive.

Dafür steht ein ehemaliges russisches Kasernengelände zur Verfügung, das bis 2021 zum Freizeitpark ausgebaut werden soll. Geplant sei auf den rund 71 Hektar Medienberichten zufolge ein Resort mit 2.000 Betten, Gastronomie und Freizeitangeboten. Der Park soll einen ländlichen Charakter repräsentieren. Rund 100 Millionen Euro sollen investiert werden, neben einem Hotel etwa in Baumhäuser, einen Badesee, eine Rodelbahn und eine Schokoladenfabrik. Schon vorher soll eine Achterbahn in Elstal gebaut werden. Medienberichten zufolge wurde sie von Mov(e)motions konzipiert und soll 2018 eröffnen.

Mit dem Einstig der Karls-Attraktionen, die sich in Händen der Familie Dahl befinden, in ein erweitertes Resort-Konzept, verschärft sich auch der Wettbewerb in der Attraktionslandschaft.

www.karls.de