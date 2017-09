Rulantica: Die neue Wasserwelt des Europa-Park als mehrdimensionale Story

Langsam steigt „Rulantica“ empor und die ersten Anzeichen der neuen Wasserwelt des Europa-Park kommen zum Vorschein.

Vor den Toren des Freizeitparks laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Bis Ende 2019 soll die 450.000 Quadratmeter große Resort-Erweiterung rund um das Thema Wasser in vollem Glanz erstrahlen. Zusätzlich zu Europas beliebtestem Freizeitpark locke dann ganzjährig eine neue Wasser-Erlebniswelt. Eine aufwändige nordische Thematisierung und 25 Wasserattraktionen garantieren demnach ein unvergessliches Abenteuer für die ganze Familie. Nach einem ereignisreichen Tag lädt das neue 4-Sterne Superior Erlebnishotel Hotel „Krønasår“ zum Träumen und Entspannen ein.

Auf einer Fläche von 63 Fußballfeldern ist der Grundstein für „Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park“ gelegt. Unweit von Deutschlands größtem Freizeitpark setzt die Inhaberfamilie Mack damit ein Zeichen und kündigt an, auf der 45 Hektar großen Erweiterungsfläche im Südosten der Gemeinde Rust einen weiteren Traum wahr werden zu lassen: Eine der größten Wasserwelten Europas sowie ein sechstes Themenhotel sollen hier zum Leben erweckt werden. Gemeinsam mit der Rendler Bau GmbH sowie der Wilhelm Füssler Bau GmbH, zwei namenhaften, ebenfalls familiengeführten Baufirmen aus der Region, werde das Großprojekt in mehreren Phasen realisiert. Noch braucht es ein wenig Phantasie, sich die sagenhafte Wasser-Erlebniswelt vorzustellen, doch bereits Ende 2019 dürfen sich die Besucher auf die Eröffnung freuen.

Drinnen und draußen ein Erlebnis

In dem rund 32.600 Quadratmeter umfassenden Indoor-Bereich erwarten die Gäste dann das ganze Jahr über acht nordische Themenbereiche. Das mystische „Trøll Valley“ sei beispielsweise perfekt auf die Bedürfnisse der Kleinsten abgestimmt. Insgesamt 25 Attraktionen – darunter etwa 17 Wasserrutschen, Deutschlands größtes Wellenbad, ein entspannender „Mystery River“ sowie viele weitere Highlights – versprächen Wasserspaß pur. Nach Aufregung und Nervenkitzel laden im großzügigen Ruhebereich 1.700 Liegestühle zum Erholen ein. Acht individuelle Cabañas mit gastronomischem Service bieten Familien auf Wunsch zudem einen exklusiven Rückzugsort. Doch nicht nur in der 20 Meter hohen, muschelförmigen Halle, auch im 8.000 Quadratmeter großen Outdoor-Bereich soll es jede Menge zu entdecken geben. Außerdem können die Kinder im Außenpool unter freiem Himmel planschen, während ihre Eltern auf einem der 500 Liegestühle ein Bad in der Sonne genießen.

Kulinarische Highlights

Wem nach all den Wasserattraktionen nach einer kulinarischen Auszeit ist, findet in der neuen Erlebniswelt ein vielseitiges Gastronomieangebot. Neben einem großzügigen Familienrestaurant im Stil eines Boothauses, das viele Schätze von Expeditionen des „Adventure Club of Europe“ bergen soll, sowie einem weiteren Selbstbedienungsrestaurant gebe es ein Café das allerhand süße Leckereien biete. Ebenso sollen sich die Besucher in der Bar nach Herzenslust verwöhnen lassen. Für Wasserfans, die das geliebte Nass auch für ein wohltuendes Getränk nicht verlassen möchten, seien die coolen Poolbars im Innen- und Außenbereich genau das Richtige. Darüber hinaus gäben drei Shops Gelegenheit, ein bisschen zu stöbern, das Equipment aufzufrischen oder sich ein kleines Rulantica-Mitbringsel zu sichern.

Insbesondere für Familien ist die Resort-Erweiterung eine perfekte Ergänzung zum besten Freizeitpark weltweit. Sowohl vor als auch nach dem erfrischenden Abenteuer sorgt dabei ein bequemer Shuttlebusservice, der die Wasser-Erlebniswelt direkt mit dem Europa-Park sowie den Europa-Park Hotels verbindet, für komfortable An- und Abreisemöglichkeiten.

Die Rulantica-Story

„Rulantica – die neue Wasserwelt“ soll mehr als nur ein Name sein – hinter „Rulantica“ verberge sich eine vielfältige Geschichte, die schon seit mehreren Jahren von MackMedia entwickelt werde. „Wir haben uns schon lange Gedanken über mögliche Partner gemacht“, sagt Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park und Geschäftsführer von MackMedia. „Dabei stand immer die Entwicklung einer multimedialen Marke im Vordergrund. So können wir uns heute über die einmalige Kooperation mit Coppenrath freuen.“

„Rulantica“ erzähle die Geschichte zweier Waisenkinder, die sich in einem Naturkundemuseum verstecken und von dort aus auf eine fantastische Reise auf eine sagenumwobene, nordische Insel gehen. So habe auch das neue Erlebnishotel „Krønasår“ seinen Ursprung in der spannenden Story. Schließlich entdecken die beiden Kinder hier die Wahrheit über die als Seemannsgarn verschriene Insel und brechen von dort zu ihrem Abenteuer auf. „Wir sind sehr froh, diese strategische Partnerschaft zwischen zwei deutschen Familienunternehmen eingehen zu können“, freut sich Wolfgang Hölker, Inhaber des Coppenrath Verlags, über das Projekt und die weitere Zusammenarbeit. Der erste Teil der dreiteiligen Romanserie werde 2018 im deutschen Buchhandel erhältlich sein.

Vielfältiger Mehrwert

Bei „Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park“ handelt es sich um die größte Investition der Inhaberfamilie Mack und eine der umfangreichsten Einzelinvestitionen eines Privatunternehmens in der Region. Wie in der Vergangenheit realisiert das Familienunternehmen das Großprojekt eigenständig und verzichtet auf die Verwendung staatlicher Fördermittel. Europa-Park Inhaber Roland Mack: „Die Erweiterung unseres Gesamtangebotes und die Verwirklichung dieser einzigartigen Wasser-Erlebniswelt sind ein wichtiger Schritt zur Standortsicherung. Wir können uns keinen Stillstand erlauben, wenn die Region für Gäste mit weiterer Anreise attraktiv bleiben soll. Dieses Leuchtturmprojekt setzt aber nicht nur positive Impulse für die touristische Entwicklung, sondern schafft zugleich 550 neue Arbeitsplätze und steigert den Freizeitwert für die Einwohner.“

Seit 2016 sind Michael und Thomas Mack gemeinsam mit ihrem Vater Roland Mack sowie ihrem Onkel Jürgen Mack Teil der Geschäftsleitung des Europa-Park. Als geschäftsführende Gesellschafter werden sie die Umsetzung der neuen Wasserwelt gemeinsam mit ihrer Schwester und Diplom-Architektin Ann-Kathrin Mack maßgeblich verantworten.

Name: Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park

Bedeutung: wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Europa-Park und das mit Abstand größte Projekt in der Unternehmensgeschichte

Projektumfang: Entstehung einer der größten Wasserwelten in Europa; bestimmend für die Entwicklung des Europa-Park in den nächsten Jahrzehnten

Zielsetzung: Ausbau des Europa-Park als Kurzreise-destination; zweiter Park am Standort Rust zur langfristigen Standortsicherung

Kosten: eine der umfangreichsten Investitionen eines Familienunternehmens in Baden-Württemberg

Verantwortung: Projekt der jungen Generation (Michael, Thomas und Ann-Kathrin Mack)

Umsetzung: Realisierung mit der Rendler Bau GmbH sowie der Wilhelm Füssler Bau GmbH ‒ zwei namenhafte, familiengeführte Unternehmen aus der Region

Gesamtfläche: 450.000 Quadratmeter

Öffnungszeit: ganzjährig

Thematisierung: aufwändige nordische Erlebniswelt mit acht Themenbereichen

Attraktionen: vielfältiges Angebot an Wasserattraktionen für die ganze Familie; insgesamt 25; darunter 17 Wasserrutschen, ein Wellenbad, ein Strömungskanal und ein Wild River

Indoorbereich: 32.600 Quadratmeter große, muschelförmige Halle; 300.000 Kubikmeter Gebäudegröße; 4.000 Quadratmeter Wasserfläche

Umkleidebereich: 8.000 Quadratmeter; 3.588 Schließfächer; 237 Umkleiden in verschiedenen Größen; 149 Wechselkabinen; 40 Familienumkleiden

Aufenthaltsbereich: 1.700 Liegestühle; Acht exklusive Cabañas mit gastronomischen Service

Outdoorbereich: 8.000 Quadratmeter; 500 Quadratmeter Außenpool

Aufenthaltsbereich: 500 Liegestühle

Gastronomie: zwei Selbstbedienungsrestaurants, ein Café und eine Bar sowie jeweils eine Poolbar im Innen- und Außenbereich

Shopping: drei Shops

Erreichbarkeit: unmittelbar an der Zu- und Abfahrt zur A5 gelegen

Parkmöglichkeiten: über 800 PKW-Stellplätze

Mitarbeiter: rund 250 neue Mitarbeiter; insgesamt über 4.250 Mitarbeiter (Europa-Park + neue Wasserwelt inklusive Hotel)

Ökologie: Der Europa-Park legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Um Natur und Umwelt zu schonen, werden etwa im Bereich des Energie- und Wasserverbrauchs innovative Technologien eingesetzt und auf einen sparsamen Umgang mit Ressourcen geachtet. Darüber hinaus werden im Rahmen der Baumaßnahmen zahlreiche Naturschutzprojekte wie Bienen-Pavillons oder Amphibien-Biotope realisiert.

