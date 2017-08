Land fördert historisches Germanenland am Alfsee

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat in Rieste (Landkreis Osnabrück) einen Förderbescheid in Höhe von gut 763.000 Euro an die Alfsee GmbH übergeben.

Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 2,2 Mio. Euro soll am Alfsee im Landkreis Osnabrück mit dem „Germanenland" eine Kulisse geschaffen werden, die ein kulturtouristisches Angebot mit erlebnispädagogischen Aspekten verbindet.

In Kooperation mit der Museum und Park Kalkriese gGmbH werde ein Angebot entwickelt, das die Stärken beider Unternehmen zusammenbringt. Beispielsweise sollen im Germanenland ein typisches Werkstattgebäude zur Vermittlung germanischer Handwerkskunst und ein zentraler Festplatz mit Feuerstelle entstehen. Zusätzlich sollen die Besucher des Germanenlandes historisch-authentisch eingekleidet werden. Auch die Zubereitung historischer Speisen mit den Gästen (Germanenküche) sowie germanische Gesundheitsrituale gelte es zu erleben. Das Germanenland soll für alle Besucher öffentlich zugänglich sein.

Minister Lies sagte dazu: „Das Thema Germanen ist hier in der Region stark verankert. Die Zeitreise auf den Spuren der Germanen wird neue Touristen anlocken und sicher den einen oder die andere bewegen, ein bisschen länger im schönen Osnabrücker Land zu bleiben. Die ganze Region mit ihren diversen touristischen Attraktionen wird davon profitieren."

