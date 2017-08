Neuer Kurpark für das Nordseebad Dangast

Das Nordseebad Dangast baut einen neuen Seekurpark. Wirtschaftsminister Olaf Lies hat an die Kurverwaltung in Varel-Dangast einen Förderbescheid über knapp 330.000 Euro übergeben.

Parallel zum Nordseedeich soll der Park die drei Themenbereiche „Land - Watt - Meer" abbilden und eine Reihe attraktiver Verweil- und Angebotsbereiche bieten.

Minister Lies: „Der naturnahe und in dieser Art einzigartige Seekurpark wird Dangast für Besucher und Einheimische noch attraktiver machen. Der Tourismus in der Region profitiert gerade von solchen Angeboten, die auf ihre ganz eigene Art das Besondere der Landschaft herausstellen. Schließlich kommen die Gäste genau deshalb zu uns an die Küste: Sie suchen die Chance, im Urlaub das zu erleben, was die Menschen hier das ganze Jahr über genießen können."

Am Seedeich in Dangast werde demnach auf 10.000 Quadratmetern ein extensiv gestalteter Park mit Gräsern und anderen ortstypischen Pflanzen entstehen. Geplant seien eine Mini-Sportanlage, Schaukeln an Bäumen und Spielgeräte aus Naturmaterialien. Insgesamt würden in Dangast 550.000 Euro investiert.

http://www.dangast.de/