Saisonverlängerung: Holiday Park plant Indoor-Parkerweiterung

Der Holiday Park will 2018 einen Indoor-Bereich eröffnen. In einer 5.000 Quadratmeter großen Halle soll ein überdachter Themenpark „Holiday Indoor“ entstehen.

Sieben Attraktionen seien vorgesehen, darunter eine Familien-Achterbahn vor der Kulisse eines Berg-Panoramas mit schweizerischem Dorf, darüber hinaus ein interaktives Flugkarussell, ein Karussell mit geschnitzten Bauernhoftieren für die kleinsten Gäste, eine riesige Wellenrutsche, ein großes Bällebad, einen Kletterbaum und ein Spielplatz.

Ein Theater mit 500 Plätzen ergänzt das Angebot um Shows und Aufführungen. Betreiber Plopsa will dazu rund 7,5 Millionen Euro in den Bau des Indoor-Themenparks investieren – die größte Investition in den Holiday Park seit der Übernahme durch Plopsa im Jahr 2010. „Dieser Indoor-Themenpark ist der erste dieser Art in Deutschland. Wir betreiben in Belgien und den Niederlanden bereits sehr erfolgreich drei Indoor-Parks und freuen uns, dieses großartige Konzept jetzt auch im Holiday Park umsetzen zu können,“ so Holiday Park-Verwaltungsleiter Bernd Beitz.

Der überdachte Themenpark zielt auf eine verlängerte Saison und soll den Park wettbewerbsfähiger machen. Die Indoor-Erweiterung soll vor allem rund um den Charakter Heidi gestaltet werden. Hinzu kommen andere Charaktere von Studio 100, unter anderem auch die Figuren aus der Kinder-Fernsehserie Mia & Me.

„Holiday Indoor“ soll zum Sommer 2018 fertiggestellt sein, die Arbeiten nach Ende der Saison 2017 beginnen.

