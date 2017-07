Erstes Virtual Reality Live Adventure in Deutschland

Virtual becomes real - unter diesem Motto können bereits seit Mai 2017 Gruppen jeden Alters das erste deutsche Virtual Reality Live Adventure erleben.

Mit HUXLEY wollte Exit VR® die perfekte Kombination aus dem analogen Freizeittrend der Live Escape Games und VR-Technologie schaffen. Das Ergebnis: Reelle Rätsel würden in einer neuen digitalen Erlebniswelt gelöst.

Schon der Eingangsbereich des ehemaligen DDR-Fernmeldeamtes am Berliner Alexanderplatz soll Abenteuer versprechen. Durch die Katakomben des alten Luftschutzbunkers führt der Weg in die Spielumgebung. In der echten Welt werden die Spieler mit einem superleichten kabellosen Computerrucksack von XMG, einer HTC Vive Brille und zwei Controllern ausgestattet und betreten so die virtuelle Welt. Dort fänden sie sich wieder im Jahre 3007. Das Leben auf der Erde existiere nicht mehr. Die Spieler seien die letzten Überlebenden der Menschheit auf einer Raumstation, wo sie ein Hilferuf von der Erde erreicht. Dann startet die Mission: In 44 Minuten den Untergang der Menschheit rückgängig machen.

So beginnt die Reise durch die virtuelle Welt von Deutschlands erstem VR Live Adventure HUXLEY von EXIT VR®. In der Atmosphäre des Luftschutzbunkers würden reelle Rätsel mit virtuellen Welten verknüpft. Mit diesem neuartigen und hybriden Konzept will EXIT VR® die Spielkultur weiterentwickeln und Spieldimensionen mit vorher noch nie erfahrenen Reizen vermitteln.

Die Idee zu diesem VR Live Adventure hatten Rael Hoffmann und Max Mühlbach, die Gründer von Berlins größtem Anbieter für Live Escape Games, EXIT®, und Sven Haeberlein und Nico Nonne, Gründer des Berliner VR Studios Trotzkind. „Wir wollten eine neue VR-Spielekultur schaffen. Es gibt schon viele VR Spiele für zu Hause. Aber alleine spielen macht bei gerade bei Adventure-Games wenig Spaß. Mit HUXLEY haben wir ein Teamspiel entwickelt, das man gemeinsam in der virtuellen Welt erlebt. Huxley verbindet spannende Rätsel mit den grenzenlosen Möglichkeiten der VR Technologie und hebt die Live Escape Games auf ein neues Erlebnislevel“, sagt Max Mühlbach.

In der Realität sei jeder der zwei bis sechs Spieler in einem eigenen, etwa 25 Quadratmeter großen Raum unterwegs. Im Spiel stünden sie sich in fantastischen 3D-Welten gegenüber, kommunizierten über das Headset miteinander und können gemeinsam 200 Quadratmeter virtuelle Spielfläche erkunden. Dazu bedarf es keiner Spezialausstattung aus dem Outdoorgeschäft: Neben dem sozialen Miteinander, stünden die individuelle Kreativität, Geschicklichkeit, sowie logisches Denken im Fokus des virtuellen Abenteuers. Mithilfe der für Live Escape Games klassischen Videoüberwachung durch den Spielleiter können Hinweise an die Teams gegeben werden.

