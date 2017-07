Europa-Park beauftragt Rendler Bau mit für neue Wasserwelt

Der Europa-Park hat einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Realisierung der neuen Wasserwelt unternommen. Bis 2019 sollen auf einer insgesamt 46 Hektar großen Erweiterungsfläche im Südosten der Gemeinde Rust zahlreiche Indoor- und Outdoor-Aktivitäten rund um das Thema Wasser entstehen.

Hierzu unterzeichneten der Europa-Park sowie die Rendler Bau GmbH einen Vertrag über die Rohbauarbeiten, der zugleich den letzten und entscheidenden Baustein in der Umsetzung des Leuchtturmprojekts darstelle. Neben den notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen und dem Bau des sechsten Themenhotels begännen damit in Kürze auch die Arbeiten an der neuen Wassererlebniswelt.

Die beiden Familienunternehmen arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen - etwa beim Bau des zweiten 4-Sterne Hotels „Castillo Alcazar“ (1999) sowie des „Irischen Themenbereichs“ (2016). Europa-Park-Inhaber Roland Mack: „Die Rendler Bau GmbH hat bereits mehrfach ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bewiesen. Ich freue mich sehr, dass wir bei der Wasserwelt erneut an einem Strang ziehen. Diesen zukunftsweisenden Auftrag an eine namhafte, badische Baufirma zu vergeben, entspricht ganz unserer Unternehmensphilosophie. Gemeinsam sichern wir nicht nur Tausende von Arbeitsplätzen, sondern tragen auch zum nachhaltigen Wachstum der Wirtschaftsregion Ortenau bei.“

