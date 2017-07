Neues Attraktionsformat: Little BIG City Berlin eröffnet

Auf 1500 Quadratmetern entstand in den letzten Monaten in Berlin eine neue Attraktion: Eine interaktive Modellstadt, die mit Hilfe von 3D-Modellen die Geschichte Berlins erzählt.

Geschichte zum Anfassen sei das Motto der Attraktion am Fuße des Berliner Fernsehturms. Die über 5.000 Bewohner der interaktiven Modellstadt erzählen demnach in sieben verschiedenen Epochen von den kleinen und großen Geschichten der Hauptstadt. Unter ihnen befinden sich wahre Stars, wie beispielsweise Marlene Dietrich und David Bowie, aber auch Helden der Vergangenheit, wie zum Beispiel Burkhart Veigel, der in den Jahren der geteilten Stadt über 650 Menschen zur Flucht nach West Berlin verhalf. Durch Spezialeffekte, Projektionen und interaktive 3D-Modelle könne im Little BIG City Berlin die Stadtgeschichte vom Mittelalter bis heute hautnah erlebt werden. Die nach Angaben der Betreiber weltweit erste Attraktion dieser Art öffnet am 01.Juli ihre Tore. Betreiber ist Merlin Entertainments und die Little BIG City Berlin ist damit auch in dessen Marketing und Ticketing eingebunden.

Das Little BIG City Berlin ist u.a. Teil der Merlin Jahreskarte. Neben dem Heide Park Resort und dem LEGOLAND® Deutschland Resort, dem Hamburg und Berlin Dungeon, Madame Tussauds Berlin, zwei LEGOLAND Discovery Centren und acht SEALIFE Standorten, kann nun auch die Weltneuheit Little BIG City Berlin mit der Merlin Jahreskarte besucht werden.

https://www.officiallittlebigcity.com