Therme Erding: Erste VR-Wasserrutsche der Welt geplant

Medienberichten zufolge soll in der Therme Erding die erste Wasserrutsche mit Virtual-Reality-Inszenierung entstehen. Jetzt gab es einen ersten Testlauf.

Das Prinzip ist einfach: Das wasserdichte Smartphone werde einer Brillenhalterung befestigt. Dann setz der Rutschende es auf den Kopf, die Anwendung start und spielt einen Film parallel zum Rutschvorgang ab. Der Film ließe sich beliebig anpassen. Eines der Hauptprobleme sei derzeit noch die Synchronisierung mit den unterschiedlichen Rutschgeschwindigkeiten der Badegäste. Hierzu bedarf es einer ausgefeilten Sensorik. Die Entwickler scheinen sich jedoch sicher zu sein, dieses Problem lösen zu können. Damit erhält die Digitalisierung von Erlebnissen auch Einzug in Wasserparks und Thermen. Langfristig ließe sich so ein kompletter Tag in einem Wasserpark inszenieren und thematisieren.

www.therme-erding.de