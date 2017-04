Ferienzentrum Schloss Dankern bekommt eine Achterbahn

Das Ferienzentrum Schloss Dankern erhält eine neue Attraktion: In den nächsten Monaten entsteht, direkt hinter dem Eingang zum Freizeitpark, erstmals eine Achterbahn.

Rund um die Achterbahn soll ein komplett neuer Themenbereich entstehen, der sich rund um das Mittelalter dreht. Die Achterbahn werde die Hauptattraktion in dem neuen Bereich sein, Die neue und erste Achterbahn im Ferienzentrum Schloss Dankern dürfen bereits Kinder ab ca. 1,1 Meter Körpergröße fahren. Im Gegensatz zu den meisten anderen Achterbahnen soll der Einstieg an der höchsten Stelle der Bahn sein. In einem rund 23 Meter hohen Turm geht es in ca. 14 Metern Höhe los auf die 350 Meter lange Strecke, bei der die Züge bis zu 50 km/h schnell sein werden. Die Eröffnung ist in den letzten Wochen der Saison 2017 geplant.

http://www.schloss-dankern.de/