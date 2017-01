Storytelling in der Kabinenbahn: Neue Themenkabinen in GaltÃ¼r

Seit der Wintersaison 2016/17 läuft in Galtür die neue Breitspitzbahn. Ganz nach dem Motto „Erlebe den Berg“ wurden vier Kabinen der Breitspitzbahn zu Themenkabinen umgewandelt.

In den thematisch gestalteten Kabinen erfahren Gäste demnach allerlei Wissenswertes über Traditionen und Sagen, die benötigte Technik für das Skigebiet, sowie über die Tier- und Pflanzenwelt.

Dem Beobachter in Galtür fällt auf, dass sich einige Kabinen der neuen 10 EUB (Einseilumlaufbahn) Breitspitze von ihrem äußeren Erscheinungsbild unterscheiden. Während Murmeltier und Steinbock die Aufmerksamkeit kleiner Entdecker auf sich ziehen, können auch ein Pistengerät oder ein Skifahrer aus vergangenen Zeiten bestaunt werden. Dahunter verbergen sich die neuen Themenkabinen. Eine Naturkabine, eine Forscherkabine, eine Traditionskabine und eine Sagenkabine geben themenspezifisch Wissenswertes an ihre Mitfahrer weiter. Von außen sind die Kabinen mit passenden Motiven und Sprüchen verziert – im Inneren erleben Besucher Galtür als einen Ort, „wo Tradition zelebriert wird“, „wo kleine Forscher groß rauskommen“, „wo Traum und Wirklichkeit verschwimmen“ oder „wo die wilde Natur bezaubert“.

„Galtür setzt die Familien- und Kinderfreundlichkeit natürlich auch bei der neuen 10 EUB Breitspitze fort. Mit den vier neuen thematisierten Kabinen möchten wir unseren Gästen, ob Groß oder Klein, die Galtürer Natur, Bergwelt, aber auch die für ein Skigebiet und einen Tourismusort notwendige Technik und Infrastruktur näher bringen“, erklärt Martin Lorenz, Geschäftsführer der Bergbahnen Silvretta Galtür.

In der Forscherkabine wird den Besuchern aktuell die Aufgabe einer Schneekanone bzw. einer Beschneiungsanlage erläutert, in der Naturkabine wird die Galtürer Tier- und Pflanzenwelt vorgestellt und über Wildtiere wie Gämse, Steinbock, Reh und Hirsch erzählt. Auf Galtürer Sagen, wie den Hexentanz und die Beißwürmer, dürfen sich Groß und Klein in der Sagenkabine freuen. Die Geschichte vom Enzianschnaps wird in der Traditionskabine zum Besten gegeben, wo auch auf den Dialekt in der Region eingegangen wird. Weitere Geschichten und Texte sollen von Zeit zu Zeit folgen.

http://www.galtuer.com

Bild: ©Hermann Lorenz_Bergbahnen Silvretta Galtür