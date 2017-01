Heide Park Resort investiert 7,2 Mio. in Ghostbusters-Attraktion

Das Heide Park Resort eröffnet 2017 Deutschlands erste interaktive Ghostbusters-Attraktion, einen 5D Dark Ride für Geisterjäger ab sechs Jahren.

– Ghostbusters 5D – die ultimative Geisterjagd soll in der kommenden Saison als Deutschlands erste interaktive Ghostbusters-Attraktion neue Besucher in den Heide Park Resort ziehen. Der 5D Dark Ride entstehe in Zusammenarbeit mit dem Partner Sony Pictures Consumer Products Inc. und Ghost Corps und basiere auf den erfolgreichen Kinofilmen rund um die Ghostbusters.

Furchtlose Geisterjäger ab sechs Jahren sollen ein einmaliges Abenteuer der fünften Dimension mit zahlreichen Spezialeffekten erleben, dessen Ziel die Rettung des Heide Parks sei. Ausgestattet mit Laser-Proton-Pistolen, Geisterfalle und 3D-Brillen fahren sie im Einsatzwagen ECTO-1 durch eine spukende Lagerhalle und kämpfen in 8er Teams an der Seite der weltberühmten Ghostbusters gegen fliegende Schleimgeister. Dabei seien alle Sinne gefragt, denn die Geister erschienen plötzlich und sind manchmal nur hör- oder spürbar.

„Auch in der Saison 2017 stehen bei uns im Heide Park Familien im Mittelpunkt. Nach Drachenzähmen – Die Insel und der Kinder-Fahrschule Wüstenflitzer schaffen wir mit Ghostbusters 5D das dritte Abenteuer in Folge für die ganze Familie“, sagt Sabrina de Carvalho, Geschäftsführerin des Heide Park Resort. „Mit insgesamt 7,2 Millionen Euro tätigen wir zudem die größte Investition der letzten Jahre in eine Familienattraktion und bauen das erste reine Indoor-Fahrgeschäft unseres Parks.“ Die interaktive Geisterjagd entsteht im Inneren der ehemaligen Spencer Halle, in der bis zum Ablauf der Lizenz im Sommer die Hallo Spencer Show stattfand.

Darüber hinaus seien weitere Neuerungen geplant. So werde zum Beispiel die Gestaltung des Heide Park Abenteuerhotel vorangetrieben und das Angebot durch neue Zimmerkategorien ergänzt.

www.heide-park.de