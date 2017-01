Flying Theater: Europa-Park baut grÃ¶ÃŸte Einzelinvestition in seiner Geschichte

Deutschlands größter Freizeitpark schloss das Jahr 2016 mit einem Besucherrekord ab. Rund 20 Mio. Euro wurden investiert. Und schon steht eine weitere Großinvestition an.

Das Jahr 2016 stand im Zeichen von Investitionen von mehr als 20 Millionen Euro, die vor allem in den neuen Themenbereich „Irland - Welt der Kinder“ flossen. Über 100 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen und der Europa-Park gibt 150 jungen Menschen einen Ausbildungsplatz. Auch die Auslastung der Erlebnishotels sei nach wie vor sehr hoch: die Zahl der Übernachtungsgäste und auch die Aufenthaltsdauer stiegen kontinuierlich an. Wie Roland Mack betont, ist das deutliche Wachstum unter anderem auf ein starkes Plus bei Gästen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Die Zahl der Besucher aus Frankreich und der Schweiz sei sogar im zweistelligen Prozentbereich gewachsen.

Im Jahr 2017 will der Europa-Park erneut einen zweistelligen Millionenbetrag am Standort Rust investieren. Unter anderem entsteht als größte Einzelinvestition in der Geschichte des Europa-Park, Europas größtes Flying Theater, ein neuartiger Flugsimulator. Im Laufe der Saison 2017 soll beim „Project V“ der Traum vom Fliegen wahr werden. Es soll die Passagiere in die wunderbare Welt der Flugpioniere Egbert und Kaspar Eulenstein entführen.

Die Großattraktion, die derzeit unter dem Arbeitstitel „Project V“ entsteht, lasse seine Besucher an den technischen Errungenschaften der beiden Flugpioniere teilnehmen. Mit sesselliftartigen Gondeln gleiten die 140 Passagiere in zwei Theatern auf spektakuläre Weise durch die Lüfte. Auf den Leinwänden mit einem Durchmesser von 21 Metern würden sensationelle Aufnahmen von Europas Landschaften und Metropolen zu bestaunen sein. Effekte wie Wind, Wasser und Gerüche sollen das Durchkreuzen der 16 Meter hohen Kuppeln zu einem Hochgenuss für die Sinne machen und das Gefühl vom Fliegen wie nie zuvor intensivieren.

Unter der Regie von Holger Tappe wird der Film von MackMedia produziert. Hochtechnisierte und in Europa einzigartige Kamerasysteme, die bei den Überflügen an einem Helikopter und Drohnen installiert sind, ermöglichen Aufnahmen in bester Qualität. In den beiden Theatersälen werde zudem ein hochmodernes Surround-System von IOSONO-Sound für perfekt individualisierte und auf die Gondeln optimal abgestimmte Tonqualität sorgen.

Das „Project V“ ist ein erster Baustein des „Adventure Club of Europe“ mit dem die Besucher des Europa-Park künftig attraktionsübergreifend noch viele Abenteuer entdecken und erleben werden.

Die Sommersaison im Europa-Park beginnt am 1. April 2017.

http://www.europapark.com