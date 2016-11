Jochen Schweizer Arena erÃ¶ffnet im MÃ¤rz 2017

Am 4. März 2017 wird die Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen, im Süden Münchens, die Tore öffnen.

Auf insgesamt 15.000 m² Fläche soll schon bald im Windkanal geflogen, auf der Jochen Schweizer citywave gesurft sowie im Event- und Gastronomiebereich getagt oder geschlemmt werden. Ab Sommer 2017 können Besucher auch den Outdoor-Bereich entdecken - an 365 Tagen im Jahr, bei freiem Eintritt. Ab sofort können auf der neuen Webseite der Jochen Schweizer Arena Termine gebucht und Gutscheine erworben werden.

Der offizielle Betrieb startet also am 4. März des nächsten Jahres und bereits jetzt arbeitet das Arena-Team unter der Leitung von Malte Völlmecke auf Hochtouren. Der Dipl. Jurist ist seit April 2013 federführend für den Betrieb sowie die Vermarktung der ersten begeh- und erlebbaren Markenwelt von Jochen Schweizer verantwortlich. Bis zur Eröffnung im kommenden Jahr würden insgesamt 80 neue Mitarbeiter eingestellt, die für die Organisation und Umsetzung vor Ort zuständig sein werden.

„Bislang läuft beim Bau der Jochen Schweizer Arena alles nach Plan und wir befinden uns bereits im Endspurt. In den kommenden Wochen liegt der Fokus auf dem Innenausbau sowie auf besonderen technischen Einbauten für den Betrieb“, so Jochen Schweizer, Active Chairman der gleichnamigen Unternehmensgruppe. „Wir starten noch in diesem Jahr mit ersten Funktionstests und ich freue mich schon sehr auf die ersten Probeflüge und Surfeinheiten.“

www.jochen-schweizer-arena.de

Buld: Foto: OSA+ Ochs Schmidhuber Architekturgesellschaft mbh