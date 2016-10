Modelleisenbahnhersteller MÃ¤rklin plant neues Museum

Märklin plant in Göppingen den Bau eines Museums mit imposanter Modelleisenbahnanlage und Erlebniswelt für Familien.

Eine neue Märklin Stiftung soll den Standort Göppingen für die wertvollen Exponate der legendären Turmzimmersammlung sichern und sie der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Spektakulär war der Eisenbahnraub, bei dem geheime Museumsschätze aus dem legendären Turmzimmer des Modelleisenbahnherstellers Märklin verschwanden. 10 Jahre nach dem international aufsehenerregenden Millionen-Coup gibt es Pläne, die Sammlung in ansprechendem Ambiente der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Umfeld der Internationalen Modelleisenbahnausstellung IMA in Göppingen informierten Oberbürgermeister Guido Till, Landrat Edgar Wolff, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse, Dr. Hariolf Teufel, und der Geschäftsführende Gesellschafter von Märklin, Florian Sieber, gemeinsam über die Zukunft der wertvollen Exponate.

„Kaum ein anderes Spielwarenunternehmen kann auf eine so lange Geschichte zurückblicken wie Märklin. Einmalige Exponate, Handmuster und Zeichnungen sind Zeitzeugen einer turbulenten Historie von 1859 bis in die Gegenwart“, so Florian Sieber. Im Turmzimmer des Firmengebäudes wurden regelmäßig Musterteile sorgsam eingelagert und aufbewahrt und entwickelten sich so im Laufe der Jahrzehnte zu einer wertvollen Sammlung.

Ein Schatz, den es zu schützen gilt – dies empfahl auch die Denkmalschutzbehörde. Märklin strebt an, die vollständige Sammlung für immer an Göppingen zu binden. Nach zweijähriger Planungsphase ergab sich nun eine geeignete Lösung für alle

Seiten. Eine Märklin Stiftung wird gegründet.

„Die Turmzimmersammlung verkörpert alles, was Märklin zu einer weltbekannten Traditionsmarke gemacht hat, verkörpert auch, was unsere Industrie zu leisten imstande ist“, so Dr. Hariolf Teufel, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Göppingen. „Eine Stiftungslösung ist für die Anforderungen und Rahmenbedingungen insgesamt sehr gut geeignet. Wir haben den Vorschlag unterbreitet, dass die Kreissparkasse eine Märklin Stiftung gründet, diese Stiftung die Märklin Turmzimmersammlung erwirbt und dauerhaft übernimmt und erhält. Als Ganzes, als einzigartiges Ensemble ist die Sammlung ein wertvolles Kulturgut.“

Die Märklin & Cie. GmbH veräußert alle Museumsstücke aus der Turmzimmersammlung komplett an die Stiftung und verpflichtet sich, den Erlös aus dem Verkauf vollumfänglich für den Ausbau des Museums in der Stuttgarter Straße zu verwenden. Märklin erhält die Ausstellungsstücke als Leihgabe und führt im Gegenzug jährlich einen Teil der Einnahmen an die Stiftung ab.

Die Gelegenheit, die logistische Situation für das geplante Projekt zu verbessern, ergriff Märklin bereits im Juli, als die Verträge für den Kauf des Nachbargrundstücks unterschrieben wurden. „Durch den Kauf des Geländes sind die Zu- und Abfahrt von

Besuchern gesichert, ausreichend Parkplätze und weitere Räumlichkeiten vorhanden, um all unsere Ideen zu verwirklichen“, erläutert Florian Sieber. „Es soll keine leblose Ausstellung werden, sondern eine große Märklin-Erlebniswelt, mit imposanter Modellbahnanlage und neuesten technischen Features, die Kinder und Erwachsene aus aller Welt begeistert.“

Das 1859 von Theodor Friedrich Wilhelm Märklin gegründete Unternehmen entwickelte sich von einer kleinen Fabrik für Blechspielwaren zum heute weltweit bekannten Marktführer im Modellbahnbereich. 1888 übernahmen die Söhne Eugen

und Karl Märklin die Firma als Gebr. Märklin. 1891 präsentierten die Brüder auf der Leipziger Frühjahrsmesse erstmals eine Modelleisenbahn. Unter dem Dach der Firmengruppe Märklin befinden sich die drei Modelleisenbahnmarken Märklin, TRIX

und Lehmann-Gartenbahn (LGB). Das Unternehmen beschäftigt im Stammwerk Göppingen und in Györ (Ungarn) derzeit knapp 1.200 Mitarbeiter.

