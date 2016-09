Miniatur Wunderland erÃ¶ffnet Italien - weitere ExpansionsplÃ¤ne

Das Wunder geht weiter: Schon jetzt ist das Miniatur Wunderland eine der Top-Attraktionen in Hamburg. Jetzt eröffnet eine neue Themenwelt.

Nach vier Jahren Bauzeit und über 180.000 Arbeitsstunden eröffnete das Hamburger Miniatur Wunderland auf 190 Quadratmetern mit dem Nachbau von Italien sein neues Meisterwerk. Die "ewige Stadt" Rom mit dem Petersdom und dem Kolosseum ist nur eines der Italien-Highlights, das in der neuen Themenwelt der größten Modelleisenbahnanlage der Welt detailgetreu nachgebaut wurden.

Das Wunderland ist die größte Modelleisenbahnanlage weltweit und gehört zu den beliebtesten Attraktionen Hamburgs. Schon mehr als 15 Millionen Besucher haben sich die bisherigen acht Themenwelten, die von Österreich über Skandinavien bis nach Amerika führen, bereits angesehen. 15 km Gleise, 15.000 Loks und Wagons, 215.000 Figuren und über 4.000 Häuser stellen ganze Länder en minature dar.

Nun gesellt sich mit dem Abschnitt Italien eine neunte Welt hinzu. Die Besucher können in die (Miniatur-) Welt von Italien eintauchen und bestaunen neben Rom die untergegangene Stadt Pompeij, tanken Sonne an den Stränden der Amalfiküste, genießen Wein in der Toskana und wandern in Südtirol durch die Berge - alles, ohne Hamburg zu verlassen.

Insgesamt wurden nach Angaben der Betreiber über 4 Millionen Euro in die neue Themenwelt investiert.

Die neue Themenwelt sei das bisher detailreichste Projekt der Hamburger Modellbauer. Jedes Gebäude sei einem Original nachempfunden und in mühevoller Handarbeit entstanden. Mit 450 Häusern und Brücken, 30.000 Figuren und 10.000 Bäumen könnten viele kleine Meisterwerke bewundert werden.

Wer die Welt in Miniaturformat bestaunen möchte, kann bei der Hamburg Tourismus GmbH Tickets und Übernachtungsmöglichkeiten buchen. Mit dem Reisepaket "Bella Italia" - ab 53 Euro pro Person von November bis Januar buchbar - gibt es neben einer Übernachtung mit Frühstück und VIP Eintritt ins Wunderland noch einen zusätzlichen Italien- Bonus: ein Buch mit vielen Fotos und spannenden Hintergrundinformationen in limitierter Auflage, sowie eine Portion Pasta - live vor Ort gekocht.

Das Miniatur Wunderland soll übrigens noch weiter wachsen. „Wenn es nach uns geht, werden wir immer weiterbauen. Die Welt bietet noch so unendlich viele spannende Geschichten und Landschaften“, beschreibt Frederik Braun, Initiator und Chef der Miniatur Wunderland Hamburg GmbH. Er fügt hinzu: „Dafür bräuchten wir aber unbedingt weitere Flächen.“ Momentan stehe die Ausbauplanung kurz vor dem Abschluss. Wenn alles klappt, kämen 2018 ca. 3.000 qm an neuer Fläche auf der anderen Fleetseite hinzu. Über eine Brücke soll diese für Besucher und Züge an den Rest der Ausstellung angebunden werden. Konkret geplant seien die Abschnitte Venedig, Monaco, Großbritannien und Frankreich. Danach könnten Teile Afrikas oder Asiens folgen.

www.miniaturwunderland.de

www.hamburg-tourismus.de/bella-italia