Belantis steht vor Übernahme durch Parques Reunidos

Das Belantis steht offenbar kurz vor der Übernahme durch den internationalen Betreiberkonzern Parques Reunidos, der in Deutschland bereits den Movie Park in Bottrop betreibt. Das Kartellamt hat eine Fusion final geprüft.

Das Bundeskartellamt hatte am 23.01. die Prüfung der Fusion bekannt gegeben und begonnen. Am 07.02.2018 wurde offenbar die Freigabe erteilt. Damit dürfte der Übernahme nichts mehr im Wege stehen. Für den Freizeitpark in Sachsen dürfte die Übernahme die Expansion erleichtern. Mit dem Kapital der internationalen Betreiberfirma wird sich das realisierbare Investitionsvolumen vermutlich erhöhen.

https://www.parquesreunidos.com

https://www.belantis.de