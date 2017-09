Halloween im Europa-Park: Neues mehrtägiges Horror-Event Traumatica

Zu Halloween ziehen die Freizeitparks meist alle Register der Eventisierung. Wieder mal vorne dabei: der Europa-Park.

Vom 23. September bis zum 05. November 2017 verwandelt sich der Europa-Park in eine geheimnisvolle Herbstlandschaft, in der unheimliche Gestalten und dämonische Nachtgespenster ihr Unwesen treiben. Die Attraktionen, die Parade und das Showprogramm stehen ebenso im Zeichen der mystischen Jahreszeit wie die Gastronomie und die fünf parkeigenen Themenhotels. Beim neuen Horror-Event „Traumatica“ übernimmt vom 20. September bis zum 04. November außerdem das Böse die Macht und entführt besonders furchtlose Besucher in eine Welt nach der Apokalypse.

Für kleine und große Gruselfans ist Halloween im besten Freizeitpark weltweit seit mehr als 15 Jahren ein unverzichtbares Event: 180.000 Kürbisse in allen Größen und Formen tauchen den Europa-Park in ein sattes Orange. Dazu sorgen 15.000 Chrysanthemen, 6.000 Maispflanzen sowie 3.000 Strohballen umgeben von dicken Spinnweben und klapprigen Skeletten für eine herrlich gespenstische Atmosphäre.

Halloween-Specials

Abgesehen von der einzigartigen Dekoration und den liebevollen Details versprechen im Herbst zahlreiche weitere Highlights jede Menge Spaß und Abwechslung in Europas beliebtestem Freizeitpark: Die freche Kürbisgrimasse der Dunkelachterbahn „Eurosat“ weist den Besuchern schon von Weitem her den Weg und lädt zu einer Achterbahnfahrt mit dem „Pumpkin Coaster“ ein. Vor allem die Kleinen dürfen sich im Französischen Themenbereich darüber hinaus auf das „Halloween-Dorf“ freuen. Auf dem „Alpenexpress Enzian“ erwartet die Besucher ab Ende September zudem ein weiteres Coastiality-Erlebnis von MackMedia in Zusammenarbeit mit der Schweizer Ferienregion Engadin/Scuol (in Graubünden). Gemeinsam mit dem „Schellen-Ursli“ können die Fahrgäste auf einer großen Glocke sitzend über verschneite Pfade und Berggipfel in einer liebevoll gestalteten Winter-Szenerie sausen. Außerdem ziehen während der täglichen „Halloween Parade“ unzählige Hexen, Geisterpiraten, eine Riesenspinne und viele weitere schaurige Wesen durch den Europa-Park.

Einen Vorgeschmack auf das neue Horror-Event „Traumatica“ gibt die „Mine des Hephaistos“ im Griechischen Themenbereich, wo Live-Darsteller Besuchern ab 12 Jahren bereits tagsüber einen gehörigen Schauer über den Rücken jagen. Und auch in England lehren Erschrecker beim Wasserparcours „Jack“ selbst Mutigen das Fürchten. Mit Gruselmusik, Nebel und Blitzen verwandeln sich die Kaffeetassen im Holländischen Themenbereich zudem in die „Griezelkopjes“ und die „Feria Swing“ in Spanien bietet rückwärts ein ganz neues Fahrerlebnis. Zahlreiche Kürbiswichtel können Groß und Klein gemeinsam in Grimms Märchenwald entdecken. Außerdem warten allerhand natürliche Kunstwerke auf die ganze Familie: Im Schlosspark Balthasar sind diesen Herbst lustige Figuren aus Kürbissen zum Thema Nachhaltigkeit zu bestaunen. Wer die Augen offen hält, findet etwa einen Luchs, Bienen sowie Spinnen und Schnecken.

SPOOK ME! The Europa-Park Musical

Ein außergewöhnliches Vergnügen bereitet in diesem Jahr zum vorläufig letzten Mal „SPOOK ME! The Europa-Park Musical“. Erzählt wird eine berührende Geschichte von Liebe, Mut und Freiheit: Im Geisterschloss hausen gute Gespenster, die leidenschaftlich gerne menschliche Besucher erschrecken. Es ist das Reich des Geisterkönigs Borbar, der mächtige Kräfte für gute Taten besitzt.

Traumatica

Das Böse hat die Macht übernommen in einer Welt nach der Apokalypse. Zombies gibt es nicht mehr. Neue, unbekannte Kreaturen herrschen und verbreiten Angst und Schrecken bei „Traumatica“. Beim neuen Horror-Event des Europa-Park kämpfen fünf rivalisierende Gruppen um die Herrschaft – und die Besucher sind mittendrin. Furchtlose erwartet „Traumatica“ vom 20. September bis 04. November 2017 immer freitags und samstags sowie am 01., 02., 15. und 22. Oktober und vom 25. Oktober bis 04. November 2017 täglich (außer 02.11.). Tickets für Samstage sowie für den Zeitraum vom 25. Oktober bis zum 04. November sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Alle Eintrittspreise unter www.traumatica.com.

http://www.europapark.com/