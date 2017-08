Gletscherbahnen Kaprun: Durch Übernahme zum eigenen Reiseveranstalter

Mit 1. Oktober 2017 übernimmt die Gletscherbahnen Kaprun AG die international tätige EuroNet Reisebüro GmbH. Das Ziel: Reiseveranstalter werden.

Das Kitzsteinhorn zählt mit jährlich 1 Million Gästen zu den touristischen Leitbetrieben des Landes. Die neue Tochtergesellschaft des Bergbahnunternehmens soll, mit Sitz in Salzburg, die Vertriebsstelle für den nationalen und internationalen Verkauf des Kapruner Unternehmens werden.

Neues Geschäftsfeld Reiseveranstalter

Die Gletscherbahnen Kaprun AG betreibt ganzjährig Seilbahnen und Gastronomiebetriebe bis auf über 3.000 Meter. Als 100% schneesicheres Gletscherskigebiet von Oktober bis Mai, mit dem hochalpinen Ausflugsziel „Gipfelwelt 3000/TOP OF SALZBURG“ und als Partner des Nationalpark Hohe Tauern hat sich das Kitzsteinhorn in den vergangenen Jahren international stark positioniert. Mit der Übernahme der EuroNet Reisebüro GmbH will die Gletscherbahnen Kaprun AG ihre nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten verstärken.

Mag.(FH) Christian Hörl, seit 8 Jahren Mitarbeiter der Kapruner Gletscherbahnen, übernimmt, mit 1. Oktober 2017, die Geschäftsführung der neuen Tochtergesellschaft. Ludwig Grossauer (62), derzeitiger Geschäftsführer der EuroNet Reisebüro GmbH, bleibt weiter im Reiseunternehmen als Prokurist tätig und soll eine nahtlose Übergabe und Kontinuität des Unternehmens garantieren, bevor er in den Ruhestand tritt. „Wir sehen diese Investition, ähnlich wirtschaftlich nachhaltig, wie den Bau einer neuen „Zubringer-Seilbahn“. Unser Ziel ist es, in enger Abstimmung mit der Destination Zell am See-Kaprun, aktiver unsere alpinen Produkte zu vertreiben, einerseits auf unseren klassischen Nahmärkten, wie Österreich und Deutschland, gleichzeitig aber auch auf den am stärksten wachsenden internationalen Märkten, vor allem im asiatischen Raum. Mit der EuroNet Reisebüro GmbH übernehmen wir ein international etabliertes Unternehmen und das nötige Know how,“ erklärt Gletscherbahnenvorstand Ing. Norbert Karlsböck bei der Vertragsunterzeichnung.

EuroNet Reisebüro GmbH

Ludwig Grossauer, Gründer und Geschäftsführer der EuroNet Reisebüro GmbH, zählt mit seiner Erschließung internationaler Märkte zu den österreichischen Reisebüro-Pionieren. Anschließend an seine 16-jähriger Tätigkeit bei Ruefa Reisen gründete er 1993 das Unternehmen. Nach 24 Jahren habe er nunmehr die Weichen für seine Nachfolge gestellt. „Unsere Kinder haben beruflich andere Wege eingeschlagen, mit der Übergabe an meinen langjährigen Partner, die Gletscherbahnen Kaprun AG, sehe ich das von mir aufgebaute Unternehmen in guten Händen und mit weiter großen Entwicklungschancen“, so Grossauer.

