Brand in Freizeitpark Western City

Am Sonntagmorgen ging gegen 00:30 Uhr bei der Polizei die Mitteilung über einen Brand im Freizeitpark Western-City in Dasing ein. Es ist bereits der dritte Brand in diesem Park.

Der Brand brach laut Polizei und ersten Erkenntnissen nach in einem Heulager aus und griff schnell auf die angrenzenden Gebäude über. Anwesende Personen versuchten zunächst das Feuer zu löschen, dieses breitete sich allerdings zu schnell aus. Im Zuge dieser ersten Löschversuche wurden drei Personen leicht verletzt. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, zwei weitere erlitten leichte Schnittverletzungen, da sie eine Glasscheibe einschlugen.

Insgesamt sind sechs Gebäude der Western-City durch den Brand beschädigt oder zerstört worden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im siebenstelligen Eurobereich. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot (zweitweise mit 350 Kräften) vor Ort, die Löscharbeiten dauerten bis etwa 06:00 Uhr an.

In einem angrenzenden Ferienlager hielten sich bei Ausbruch des Feuers ca. 16 Kinder auf. Diese wurden laut Polizei umgehend evakuiert und zusammen mit anderen noch anwesenden Anwohnern, Tierpflegern und Schauspielern in eine nahegelegene Pension gebracht. Die Angehörigen wurden durch die zuständige Polizeiinspektion Friedberg informiert.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können demnach noch keine Angaben zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe gemacht werden.

In der Western City hatte es Medienberichten zufolge in den vergangenen schon 2013 und 2016 wegen technischer Fehler gebrannt.

