Stralsund: Ozeaneum und Meeresmuseum starten kooperativ das Jahresthema â€žMeereskinderâ€œ

Zu Ostern startete im Ozeaneum und im Meeresmuseum Stralsund das Jahresthema „Meereskinder“.

In beiden Erlebnismuseen wird dieses Thema kooperativ an jeweils mehr als 20 Stationen anhand von Geschichten über Fortpflanzung und Aufzucht des Nachwuchses im Meer erlebbar gemacht. So werde beispielsweise die ungewöhnliche Fortpflanzung des Tiefseeanglers erklärt, bei der sich die Männchen an die bis zu 20-fach größeren Weibchen beißen, fast alle ihrer Organe reduzieren und quasi mit ihnen verschmelzen.

Das ist nr eine von den Geschichten, die Gäste erfahren sollen. Darüber hinaus können Meerbabys wie kleine Quallen beobachtet werden. Das Jahresthema „Meereskinder“ folge auf die Schau „Kraken und Konsorten“, die sich gut 200.000 Besucher im Meeresmuseum und rund 550.000 Gäste im Ozeanenum ansahen.

Passend zum Jahresthema wurde der Erlebnisbereich „Meer für Kinder“ im Ozeaneum neu gestaltet. Eine Dünenlandschaft mit einem begehbaren, raumhohen Leuchtturm lade Kinder dazu ein, selbst zum Meereskind zu werden.

www.ozeaneum.de

www.meeresmuseum.de

Krebslarve, Foto: Ozeaneum/J.-M. Schlorke